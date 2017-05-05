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Гонтарева берет длительный отпуск: назначение главы НБУ переносится на осень

Источник: Українські новини

05.05.2017

Глава Национального банка Валерия Гонтарева после майских праздников намерена уйти в длительный отпуск.

Об этом Українським новинам сообщили источник, осведомленный о планах главы НБУ.

По информации собеседника, отпуск Гонтаревой может продолжится около 2 месяцев.

Руководить НБУ в это время будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

По информации агентства, он лично пообещал Президенту не увольняться ни при каких обстоятельствах до назначения нового председателя правления регулятора.

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