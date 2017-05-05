Гонтарева берет длительный отпуск: назначение главы НБУ переносится на осень
Источник: Українські новини
05.05.2017
Глава Национального банка Валерия Гонтарева после майских праздников намерена уйти в длительный отпуск.
Об этом Українським новинам сообщили источник, осведомленный о планах главы НБУ.
По информации собеседника, отпуск Гонтаревой может продолжится около 2 месяцев.
Руководить НБУ в это время будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.
По информации агентства, он лично пообещал Президенту не увольняться ни при каких обстоятельствах до назначения нового председателя правления регулятора.
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