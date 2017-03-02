Гонтарева: Нацбанк готов подписать меморандум с МВФ

Источник: 112.ua

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что она готова подписать меморандум с МВФ. Об этом она заявила во время брифинга в Нацбанке.

По ее словам, со стороны Нацбанка в меморандуме "все в порядке", и она готова его подписать. В то же время Гонтарева отметила, что не готова отвечать за позиции Минфина и премьер-министра.

Также она уточнила, что финальную версию меморандума в НБУ получили вчера.

Напомним, вчера агентство Reuters, ссылаясь на источники в НБУ, сообщило, что Украина и МВФ уже подписали меморандум о сотрудничестве. Позже эту информацию опровергли и в Нацбанке, и в Минфине, отметив, что документ все же будет подписан в ближайшее время.

Открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до 0,61 млрд долл.