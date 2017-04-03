Гонтарева никуда не идет: В БПП заявили, что глава НБУ устраивает и президента, и фракцию

Источник: 112.ua

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не намерена уходить в отставку. Об этом во время брифинга после заседания фракции БПП заявили новый глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов и представитель президента в Раде Ирина Луценко. Заявление транслировал телеканал "112 Украина".

Напомним, что сегодня утром очередная порция информации об отставке Гонтаревой была именно со ссылкой на Луценко. "Фронт работы, который она на себя возложила, она выполнила. Поэтому написала заявление, есть такой момент", - подавало цитату Луценко агентство "РБК-Украина".

Уже вечером, после заседания фракции БПП, Ирина Луценко заявила: "По Гонтаревой это уже 5 сообщений прессы, но не ее. Фракцию она устраивает, коалицию устраивает, правительство устраивает, президента устраивает. Работа ее безупречна, и она продолжает работать".

Глава фракции БПП Артур Герасимов также заявил, что Валерия Гонтарева продолжает работать на посту главы Нацбанка.

"Гонтарева остается работать, она работает, и вообще это сегодня искаженная информация. Хочу опровергнуть эти вещи и сказать, что у нас руководитель Нацбанка работает", - сказал Герасимов.

На уточняющий вопрос журналистов, написала ли Гонтарева заявление об увольнении, он сказал: "Конечно, нет!".

Однако Максим Курячий заявил, что Гонтарева когда-нибудь напишет заявление и уйдет в отставку. Такое мнение народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" озвучил в эфире телеканала "112 Украина".

"Меня сегодня спрашивали о Гонтарєвой, она писала или не писала (заявление, - ред.). Я сказал, во-первых, я этого не знаю, а во-вторых, что когда-нибудь напишет. Это очень важно, поскольку это нормально, когда любое должностное лицо в Украине не будет относиться к должности, как к своей собственности", - прокомментировал Куриный.

Также нардеп добавил:

"Правильно будет сказать, что в Украине фамилия Гонтаревой у многих вызывает раздражение, как минимум. Но я категорически против, чтобы всех собак вешать на одного человека, это субъективно. Когда мы анализируем экономическое состояние Украины, должны быть учтены все факторы. Не знаю истории ни одной страны, которая вела войну и демонстрировала огромные темпы экономического роста".