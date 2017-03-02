Гонтарева прокомментировала слухи о своей отставке

Источник: 112.ua

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировала слухи об отставке. Во время брифинга в НБУ журналист задал вопрос, может ли ее подпись под меморандумом с МВФ стать последней, намекая на слухи об ее отставке.

Гонтаарева ответила: "Да, возможно".

Но она сразу же добавила, что о любых кадровых решениях в руководстве регулятора за месяц будет уведомлено правительство, а на данный момент правление НБУ работает стабильно и без изменений.