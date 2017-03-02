Гонтарева считает, что в случае продолжения блокады ВВП Украины может сократиться до 1,5%

Источник: 112.ua

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает, что в случае продолжения блокады ВВП сократится до 1,5%. Об этом Валерия Гонтарева заявила во время брифинга в НБУ.

Также, согласно мнению главы НБУ, продолжение блокады может ухудшить платежный баланс Украины в 2017 г. на 2 млрд долл.