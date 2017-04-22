Google улучшил англо-украинский перевод

Источник: КорреспонденТ.net

Google-переводчик начал использовать технологию нейронного перевода между английским и украинским языками. Об этом сообщает компания Google Украина в своем блоге.

"В следующий раз, когда вы будете пользоваться Google-переводчиком, вы, возможно, заметите, что перевод стал более точным и простым для понимания, – говорится в сообщении. – Это потому, что слова и предложения, которые вы переводите между английским и украинским языками теперь используют нашу передовую технологию "нейронного перевода".

В Google отметили, что новая технология значительно лучше, чем предыдущая, потому что обрабатываются целые предложения, а не отдельные фразы. Это помогает делать переводы более точными и похожими на естественную человеческую речь.

Google-переводчик обновится автоматически в приложениях iOS и Android, на translate.google.com.ua и через поиск Google. Вскоре он будет доступен для автоматического перевода страниц в Chrome.

"Украинский язык присоединяется к ряду других языков, которые были обновлены до уровня нейронного перевода", – резюмировали в Google.