Google возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира, обогнав Apple
Источник: Українські новини
01.02.2017
мериканская компания Google стала лидером в рейтинге самых дорогих брендов мира, обогнав компанию Apple. Об этом говорится в сообщении на сайте компании Brand Finance, которая занимается составлением рейтингов, пишет ZAXID.NET.
Заявлено, что стоимость бренда Google за год выросла на 24% и составила $109,47 млрд. В то же время стоимость бренда Apple упала на 27% и составила $107,141 млрд.
Тройку самых дорогих брендов мира замыкает крупнейший онлайн-ритейлер Amazon, стоимость которого выросла на 53% и оценивается в $106,369 млрд.
В целом в десятку самых дорогих мировых брендов вошли восемь технологических компаний, семь из которых расположены в США.
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