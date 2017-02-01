Google возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира, обогнав Apple

Источник: Українські новини

мериканская компания Google стала лидером в рейтинге самых дорогих брендов мира, обогнав компанию Apple. Об этом говорится в сообщении на сайте компании Brand Finance, которая занимается составлением рейтингов, пишет ZAXID.NET.

Заявлено, что стоимость бренда Google за год выросла на 24% и составила $109,47 млрд. В то же время стоимость бренда Apple упала на 27% и составила $107,141 млрд.

Тройку самых дорогих брендов мира замыкает крупнейший онлайн-ритейлер Amazon, стоимость которого выросла на 53% и оценивается в $106,369 млрд.

В целом в десятку самых дорогих мировых брендов вошли восемь технологических компаний, семь из которых расположены в США.