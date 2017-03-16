Госдеп о блокаде: Могут быть опасные последствия

Источник: КорреспонденТ.net

В Госдепе США считают, что решение Киева о блокаде Донбасса может иметь опасные последствия для реализации минских соглашений.

Об этом заявил представитель американского министерства иностранных дел Марк Тонер, передает Интерфакс-Украина.

"Мы внимательно следим за этой блокадой", - сказал он и выразил надежду, что ситуацию удастся "урегулировать мирно".

Отвечая на вопрос о том, как складывающаяся ситуация может отразиться на реализации Минских договоренностей, Тонер сказал:

"Это может иметь потенциально опасные последствия. Поэтому мы хотим, чтобы ситуация была урегулирована".

За дальнейшими комментариями о посоветовал обращаться к украинскому правительству, а также заверил, что США "поддерживают территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах".