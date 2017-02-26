Госдеп США призвал Россию немедленно установить режим прекращения огня на Донбассе

Источник: 112.ua

Госдеп США призвал Россию немедленно установить режим прекращения огня на Донбассе а также осудил открытие огня боевиками по СММ ОБСЕ 24 февраля и захват их беспилотника. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

США отметили отказ пророссийских боевиков соблюдать "режим тишины", предусмотренный минскими договоренностями.

"Мы осуждаем пятничный обстрел Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (SMM) и захват беспилотного летательного аппарата с помощью российских сепаратистов. Крайне важно, чтобы эти силы прекратили нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе на Донецкую фильтрационную станцию. Мы призываем Россию и сепаратистов, которых она поддерживает, немедленно установить режим прекращения огня, вывести все тяжелое оружие, и обеспечить полный и беспрепятственный доступ для наблюдателей ОБСЕ", - говорится в заявлении.