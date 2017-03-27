Госдолг Украины растет второй месяц подряд

Источник: КорреспонденТ.net

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале 2017 года возрос на 10,34 млрд гривен (0,55 млрд долларов) – до 1,941 трлн гривен (71,76 млрд долларов). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов в понедельник, 27 марта.

Так, государственный долг к концу февраля составлял 1,666 трлн гривен (61,58 млрд долларов), в том числе внешний – 977,64 млрд гривен (36,14 млрд долларов). Гарантированный государством долг составлял 275,43 млрд гривен (10,18 млрд долларов), в том числе внешний – 256,32 млрд гривен (9,47 млрд долларов).

По данным министерства, основной причиной увеличения госдолга в феврале является докапитализация государственных Укрэксимбанка, Ощадбанка и ПриватБанка.

Напомним, в январе 2017 года госдолг Украины увеличился на 0,34% – до 1,931 трлн гривен (71,21 млрд долларов).