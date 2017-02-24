Госструктуры "потеряли" 2,6 миллиарда гривен

Источник: КорреспонденТ.net

Государственная аудиторская служба по итогам 2,7 тысяч проверок на 2,4 тысяч предприятиях в 2016 году выявила потери 2,6 миллиарда гривен, говорится на ее сайте.

Сообщается, что бюджеты всех уровней, бюджетные учреждения и организации, предприятия лишились возможности получить причитающиеся им доходы в сумме почти 1,3 миллиарда гривен, в том числе бюджеты всех уровней - более 440,2 миллиона гривен.

Более 1,9 тысячи предприятий, учреждений и организаций провели незаконные и нецелевые расходы, а также допустили недостачи материальных и финансовых ресурсов на сумму более 1,3 миллиарда гривен, в том числе почти 780,4 миллион гривень - по операциям с бюджетными средствами.

Также сообщается, что в течение года Госаудитслужба передала в правоохранительные органы более 1,4 тысячи ревизионных материалов, по результатам которых правоохранители начали 669 досудебных расследований.