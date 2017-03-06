ГПУ: Деньги сына Януковича в банке заблокированы
Источник: КорреспонденТ.net
06.03.2017
Генеральная прокуратура заблокировала деньги сына беглого президента Украины Виктора Януковича Александра на счетах в банке, из которых был снят арест судом. Об этом сообщил пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 6 марта.
"Снятие ареста со счетов Януковича-младшего не произошло. ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка. Благодарны неравнодушным работникам банка, которые своевременно проинформировали прокуратуру о снятии ареста со счетов в суде", – отметила она.
Сарган добавила, что все подробности будут предоставлены завтра, 7 марта.