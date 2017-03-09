ГПУ не будет допрашивать Януковича в России

Источник: КорреспонденТ.net

Генеральная прокуратура Украины отказалась от участия в допросе беглого президента Виктора Януковича на территории России. Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко в эфире канала 112 Украина вечером в четверг, 9 марта.

"Подозреваемый Янукович должен быть в суде и отвечать перед украинским судом. Только так. Никаких допросов в присутствии представителей Генеральной прокуратуры Украины не будет", – сказал Кравченко.

Прокурор отметил, что Янукович скрывается от органов досудебного следствия и суда за пределами территории Украины, на территории РФ. "Он подозреваемый, и в соответствии с определением следственного судьи должен быть задержан и доставлен в суд", – подчеркнул он.

Прокурор пояснил, что на территории РФ он или следователь, который осуществляет досудебное расследование, не имеют права допрашивать Януковича. "Это могут делать только правоохранительные органы РФ, а мы можем только присутствовать во время допроса. Но вы же понимаете, что украинский прокурор или следователь должен будет задержать подозреваемого Януковича и доставить его в суд?" – добавил Кравченко.

Ранее сегодня Генеральная прокуратура РФ согласилась организовать допрос Януковича с участием украинской стороны.