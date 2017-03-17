ГПУ опубликовала запрос на экстрадицию экс-главы "Укрспецэкспорта"

Источник: РБК-УКРАИНА

Генеральная прокуратура Украины опубликовала запрос на экстрадицию экс-главы "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука. Запрос опубликовал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в Facebook.

"Для тех, кто хочет усмотреть в факте ареста Бондарчука "фантазию" Генпрокуратуры, привожу текст соответствующего письма", - написал Енин.





Также замгенпрокурора добавил, что освобождение Бондарчука под залог 70 тыс. фунтов стерлингов с правом свободного передвижения по Лондону является нормальной европейской практикой в отношении ненасильственных преступлений.



