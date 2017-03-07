ГПУ вызывает на допрос четырех народных депутатов

Источник: РБК-УКРАИНА

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала на допрос в качестве свидетелей четырех народных депутатов. Соответствующий документ опубликовал у себя в Facebook лидер фракции РПЛ Олег Ляшко.

Так, ГПУ вызывает на допрос лидера РПЛ Олега Ляшко, внефракционного Андрея Билецкого, замглавы фракции "Радикальная партия Олега Ляшко"Андрея Лозового и члена фракции "Народный фронт" Андрея Левуса. Член фракции "Народный фронт" Андрей Левус также является главой подкомитета по вопросам государственной безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

Андрей Билецкий работал преподавателем в харьковских ВУЗах, одновременно продолжая изучать военную историю Украины. Андрей Билецкий внефракционный депутат Верховной Рады VIII созыва. Андрей Лозовой с ноября 2014 года является народным депутатом Верховной Рады VIII созыва и заместителем главы фракции "Радикальная партия Олега Ляшко". Отметим, пока неизвестно по какому делу будет проводиться допрос.



