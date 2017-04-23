"Грабить страну в вышиванке - патриотизм?", - Андрей Данилко

Источник: Українські новини

Известный артист Андей Данилко рассказал, что независимо от языка в повседневной жизни, украинский это или русский, человек может быть настоящим патриотом Украины. Однако граждане страны знать государственный язык обязаны. Такое мнение он высказал в интервью "Обозревателю".

Андрей Данилко подискутировал на тему языкового вопроса в Украине, а также недавнего скандала с участием музыканта Олега Скрипки, который заявил о необходимости создать гетто для тех, кто не знает украинский.

"Патриот. Это слово столько сегодня используют в манипуляциях. Именно используют. Я патриот. Но не хочу употреблять это слово, оно будто запачканное", - признался Данилко.

На вопрос, в чем же заключается его патриотизм, артист ответил, что прежде всего это чувство любви.

"Я люблю своих людей, люблю Украину и все хорошее, что здесь происходит. Я горжусь тем, что я украинец. И не в языке здесь дело. А в отношении. Если ты в вышиванке грабишь страну - это патриотизм? Или сталкиваешь людей, но при этом говоришь на украинском языке? Это тоже патриотизм?", - спросил он.

В ходе беседы певец отметил, что считает долгом граждан Украины знать государственный язык.