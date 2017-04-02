Грицак: полковника СБУ убили из-за его работы
Источник: КорреспонденТ.net
02.04.2017
Основной версией гибели сотрудника СБУ, полковника Александра Хараберюша в Мариуполе Донецкой области является террористический акт, связанный с профессиональной деятельностью погибшего, заявил глава СБУ Василий Грицак.
В воскресенье в Мариуполе состоялась церемония прощания с Хараберюшем, который погиб в результате подрыва автомобиля.
"Основная версия, которая отрабатывается СБУ – это теракт, и это связано с его профессиональной деятельностью. Мы четко понимаем, что пришли за ним. Он был лучшим контрразведчиком в Украине", - сказал Грицак.
По словам главы СБУ, когда об убийстве доложили президенту Петру Порошенко, тот принял решение наградить погибшего орденом "За мужество" посмертно. По данным пресс-службы главы государства, соответствующий указ подписан 1 апреля.
После церемонии прощания глава СБУ вручил орден отцу погибшего.
Как известно, взрыв автомобиля, в котором находился Хараберюш, произошел 31 марта в Центральном районе Мариуполя на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской.
Сам Хараберюш, который занимал должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, погиб на месте.