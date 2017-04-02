Грицак: полковника СБУ убили из-за его работы

Источник: КорреспонденТ.net

Основной версией гибели сотрудника СБУ, полковника Александра Хараберюша в Мариуполе Донецкой области является террористический акт, связанный с профессиональной деятельностью погибшего, заявил глава СБУ Василий Грицак.

В воскресенье в Мариуполе состоялась церемония прощания с Хараберюшем, который погиб в результате подрыва автомобиля.

"Основная версия, которая отрабатывается СБУ – это теракт, и это связано с его профессиональной деятельностью. Мы четко понимаем, что пришли за ним. Он был лучшим контрразведчиком в Украине", - сказал Грицак.