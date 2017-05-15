Гривна стала инструментом для манипуляций руководства НБУ, - Рабинович

Источник: РБК-УКРАИНА

Отставка главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой может быть продиктована переделом сфер влияния в НБУ. Такое мнение в прямом эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" высказал народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Гонтаревой не могут подыскать замену не потому, что президент не успел провести политические консультации, а потому, что она и ее подельница Рожкова никак не поделят, кто на потоки сядет. На самом деле, все эти страшные вещи, произошедшие в Нацбанке: ситуация с национальной валютой, со вкладчиками, с лопнувшими и национализированными банками — все это тема для многотомных уголовных дел. И такие дела обязательно будут, когда уйдут покровители руководительниц НБУ", – заявил Рабинович.

По мнению депутата, национальная валюта Украины превратилась в инструмент для манипуляций руководства НБУ, перестав выполнять свои основные функции. "Национальная валюта в стране становится какой-то игрушкой и забавой. Вот увидите: закончится Евровидение — сразу гривна вернется на прежний уровень в 27 и выше. Почему? Да потому, что приезжали иностранцы, привозили валюту, надо было собрать ее побольше и заплатить подешевле, а на людей плевать. Так не играют с валютой... Это только наперсточники так играются с валютой и экономикой, как Гонтарева и Рожкова", — добавил Рабинович. Он также убежден, что "такие люди, как Валерия Гонтарева, должны сидеть в тюрьме, а не с почетом уходить в отпуск".



