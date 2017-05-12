Гройсман готов уйти в отставку в случае отсутствия пенсионной реформы, но убежден, что проведет ее

Источник: 112.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов покинуть свой пост, если не проведет в стране пенсионную реформу, однако убежден, что она состоится. Об этом он сказал в "Вечернем прайме" на "112 Украина".

"С 1 октября 5 млн 620 тыс. украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточное существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю, я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом, согласуем эти решения, будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - сказал Гройсман.