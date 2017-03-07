Гройсман: Из-за блокады мы ежемесячно теряем до четырех миллиардов

Источник: КорреспонденТ.net

Потери Украины из-за энергетической блокады на Донбассе составляют два-четыре миллиарда гривен ежемесячно. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман журналистам в Виннице, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Блокада происходит исключительно, на мой взгляд, в интересах Российской Федерации… Сегодня 2-4 млрд (гривен, – ред.) ежемесячно мы теряем. Это сегодня цена потерь", – сказал глава правительства.

Он указал на технологическую важность антрацитового угля для Украины: "Треть электроэнергии в Украине производится из угля: часть – из антрацитового, который не добывается на подконтрольной территории, часть – из угля марки "Г", добываемого на подконтрольной территории. Кроме того, антрацитовый уголь нужен для нужд украинской металлургии, в сфере которой работают 300 тысяч человек".

Гройсман отметил, что при отсутствии поставок необходимого угля, предприятия могут закупать его только в США или Российской Федерации.

"Если кто-то считает, что уголь нужно приобрести в Российской Федерации, я категорически против, потому что это и есть торговля со страной-врагом, куда мы, украинцы, должны заплатить валюту для того, чтобы купить товар, от которого мы серьезно зависимы", – отметил он.

Кроме того, глава правительства выступил против "любой торговли на крови" и против любой контрабанды.