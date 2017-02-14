Гройсман назвал Тимошенко "мамой" украинской коррупции и неэффективности

Источник: 112.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает лидера фракции "Батькивщины" Юлию Тимошенко мамой украинской экономической слабости, коррупции и неэффективности. Об этом глава КМУ сообщил в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Отцом-основателем новейшего украинского государства мы считаем Михаила Грушевского. Родителями коррупции, популизма, неэффективности, постоянных экономических кризисов являются также люди. Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко. Это настоящая мама, которая за много лет, 20, все делала все для того, чтобы уничтожить Украину. И всегда кто-то ей мешал", – отметил Гройсман.

Чиновник заявил, что 14 февраля 2007 года, когда он был мэром Винницы, Тимошенко приехала в город, чтобы снять его с должности городского головы - из-за тарифов.

"Прошло 10 лет. После того она стала премьер-министром нашей страны. Но уехала, не сняв, не смогла. Не по зубам было и есть. Винница с 49 места по всем показателям вышла на 1, 2, 3, а Украина последнее от управления. И вчера я услышал некоторые ее высказывания. Очередная тотальная ложь. Я понимаю у нее есть потенциальная жажда власти, у нее это самоцель. Нашей самоцелью должно быть сильное украинское государство. И эта тотальная ложь подрывает возможности для успеха Украины. Ни одного слова правды. Хотел бы сказать, то, что я услышал, наводит на мысль: она против того, чтобы у людей была минимальная зарплата 3200? Не она подыгрывает олигархам или другим компаньонам по поводу финансирования каких-то вещей? Или может она не имеет отношения к коррупционным схемам с газом и уничтожению энергетической независимости? Не по ее контракту "Газпром" выставил иск на 38 млрд долл.? Поэтому я подчеркиваю, те, кто за ней стоят, используют, наверное, ее жажду к власти для развала нашей страны", - заявил премьер.

Глава правительства отметил, что видит возможность стабилизации и экономического роста страны.

"Хочу подчеркнуть, что ни одна персона, которая намерена развалить Украину, не помешает нам привести страну к успеху", - сказал Гройсман.

Напомним, 10 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Главным инициатором акта была указана лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, всего в списке авторов - 13 депутатов. Через некоторое время в тот же день аппарат Верховной Рады постановление удалил. По состоянию на 21:51 10 февраля при переходе по ссылке, по которой ранее был доступен законопроект, указывалось "Законопроект не найдено".

В понедельник, 13 февраля, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела пресс-конференцию, в ходе которой потребовала вернуть проект постановления об увольнении Гройсмана и заявила о намерении обратиться в суд в связи с инцидентом.

Также Тимошенко назвала пять причин из-за которых политсила требует отставки Гройсмана. Среди них – падение ВВП в долларовом эквиваленте, гиперинфляция, снижение уровня жизни украинцев, сознательная "зачистка" сел, поселков и городков, а также нарушение демократии, свободы и развития страны.