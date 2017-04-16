Гройсман показал аптеки с бесплатными лекарствами

Источник: КорреспонденТ.net

Владимир Гройсман на своей странице в Facebook опубликовал карту с аптеками, которые работают по программе "Доступные лекарства".

"За первые дни с начала действия программы "Доступные лекарства" тысячи украинцев смогли воспользоваться преимуществами программы, и очень важно, чтобы как можно больше граждан узнали о возможности получить необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой", — написал премьер.