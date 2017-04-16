Гройсман показал аптеки с бесплатными лекарствами
Источник: КорреспонденТ.net
16.04.2017
Владимир Гройсман на своей странице в Facebook опубликовал карту с аптеками, которые работают по программе "Доступные лекарства".
"За первые дни с начала действия программы "Доступные лекарства" тысячи украинцев смогли воспользоваться преимуществами программы, и очень важно, чтобы как можно больше граждан узнали о возможности получить необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой", — написал премьер.
"Уже сейчас более 2000 аптек поддерживают правительственную программу, и с каждым днем это число увеличивается. Делюсь с вами подробной картой аптек-партнеров программы "Доступные лекарства" по всей Украине", - отметил Гройсман.
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