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Гройсман показал аптеки с бесплатными лекарствами

Источник: КорреспонденТ.net

16.04.2017

Владимир Гройсман на своей странице в Facebook опубликовал карту с аптеками, которые работают по программе "Доступные лекарства".
 
"За первые дни с начала действия программы "Доступные лекарства" тысячи украинцев смогли воспользоваться преимуществами программы, и очень важно, чтобы как можно больше граждан узнали о возможности получить необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой", — написал премьер. 
"Уже сейчас более 2000 аптек поддерживают правительственную программу, и с каждым днем это число увеличивается. Делюсь с вами подробной картой аптек-партнеров программы "Доступные лекарства" по всей Украине", - отметил Гройсман.
 
 
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