Гройсман публично отреагировал на провокацию пророссийского информресурса

Источник: Українські новини

Гройсман обратил внимание министра энергетики Игоря Насалика на видео якобы горняков, которое опубликовал пророссийский информационный ресурс "Харьков Новостное агентство", с предложением дать возможность им поруководить шахтой.

"У меня есть предложение по этой шахте (Бужанская шахта, – УН), я делал даже перепост у себя на Фейсбуке потому, что я услышал заявление говорящей головы и затем главы областной администрации. Если он (человек, который выступает на видео – УН) знает, как добывать уголь группы А, то, возможно, предложите ему управление той шахтой, на которой он выступал. Если человек знает как сделать, а не просто говорит об этом. Предложите ему взять в управление или пусть он рекомендует кого назначить на руководителя этой шахты. Если у него получится, то он может претендовать на должность министра угольной промышленности", - цитирует ироническое высказывание премьера сайт depo.ua (входит в медиа-холдинг "Картель", подконтрольный народному депутату Вадиму Денисенко из окружения премьера).

Напомним, пророссийский информационный ресурс "Харьков Новостное агентство" опубликовало видео, как якобы горняки шахты Бужанская в Волынской области во главе с бизнесменом Максимом Иванищевым обратились к правительству и рассказали, как стране выйти из энергетического кризиса и справиться без угля "ЛДНР".

Данный ресурс неоднократно был замечен в распространении фейковых новостей.