Гройсман считает колебание курса гривны сезонным
Источник: Українські новини
17.01.2017
Премьер-министр Владимир Гройсман считает сезонным текущее колебание курса гривны. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Чернигов, передают Українські Новини.
"Я разговаривал вчера с главой НБУ, и она абсолютно четко убедила меня, что Национальный банк сделает все, чтобы избежать спекулятивных колебаний", - сказал Гройсман.
Он добавил, что в Украине достаточно резервов, чтобы стабилизировать ситуацию, а колебания курса являются сезонным.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк объясняет текущее снижение курса гривны выходным днем в США 16 января (в честь Дня Мартина Лютера Кинга).
По оценке экспертов, падение курса произошло из-за увеличения спроса на валюту, который возник после увеличения объема налички на рынке в результате выплаты социальных платежей и возмещения НДС.
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