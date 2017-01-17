Гройсман считает колебание курса гривны сезонным

Источник: Українські новини

Премьер-министр Владимир Гройсман считает сезонным текущее колебание курса гривны. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Чернигов, передают Українські Новини.

"Я разговаривал вчера с главой НБУ, и она абсолютно четко убедила меня, что Национальный банк сделает все, чтобы избежать спекулятивных колебаний", - сказал Гройсман.

Он добавил, что в Украине достаточно резервов, чтобы стабилизировать ситуацию, а колебания курса являются сезонным.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк объясняет текущее снижение курса гривны выходным днем в США 16 января (в честь Дня Мартина Лютера Кинга).

По оценке экспертов, падение курса произошло из-за увеличения спроса на валюту, который возник после увеличения объема налички на рынке в результате выплаты социальных платежей и возмещения НДС.