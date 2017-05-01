Гройсман сообщил "хорошую новость" о зарплатах

Источник: КорреспонденТ.net

Средняя зарплата в Украине в марте составила 6752 грн - вдвое выше минимальной зарплаты. Об этом в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Хорошая новость. По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составляла 6752 грн. Это в два раза больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля. Такой рост полностью отвечает росту промышленного производства, которое в марте выросло на более чем 8%", - написал Гройсман.

Он отметил, что в целом по году имеем рост доходов украинцев на более чем 37%.

"Учитывая, что показатель инфляции за этот период составлял около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен. А это то, к чему мы стремимся: показатели экономического роста конвертируем в реальное благо для каждого украинца", - добавил Гройсман.

В то же время премьер не упомянул о том, что долги по зарплате в Украине, по состоянию на март, достигли двух миллиардов гривен.