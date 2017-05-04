Грузия запретила въезд в страну россиян на мотоциклах из-за "Ночных волков"

Источник: Українські новини

В Грузии запретили въезд в страну россиян на мотоциклах.

Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, сообщает "Новости-Грузия".

"Они не приедут, успокойтесь", — такой репликой ответил Мгебришвили на вопрос журналистов о том, впускают ли российских байкеров через грузинскую границу.

Тему продолжил заместитель министра Шалва Хуцишвили — он подтвердил журналистам сообщения российских байкеров, которые со вчерашнего дня столкнулись с проблемами на въезде в Грузию на КПП "Казбеги".

Хуцишвили подчеркивает, что решение о запрете на въезд российских байкеров грузинские пограничники приняли на вполне законных основаниях.

"У пограничников есть право по собственному усмотрению опросить человека, который собирается въехать в страну – узнать цель визита и другую информацию и на основании этого принять решение. Закон регулирует въезд, выезд и пребывание иностранцев. Так что это решение принято на основании закона", — заявил Хуцишвили.

В МВД Грузии не скрывают, что приняли меры в связи с проходящим мотопробегом "На Берлин" клуба "Ночные волки". Лидер этого клуба Александр Залдостанов ("Хирург"), приближенный к президенту РФ Владимиру Путину, находится под санкциями западных стран, а у самих "Ночных волков" неоднократно возникали проблемы со въездом в разные страны.

На основании того, что "Ночные волки" собирались приехать в Тбилиси, чтобы отметить 9 мая, МВД Грузии решило отказать во въезде всем российским мотоциклистам, в том числе и тем, которые не состоят ни в каких клубах.