Грязная бомба ИГИЛ. Неделя на обложках мировых СМИСЮЖЕТ
Источник: КорреспонденТ.net
10.04.2017
Американские журналисты продолжают разбираться в неудачах Дональда Трампа на посту президента США, в частности в провале отмены Obamacare; также они считают, что он намерен сделать Америку великой только для богачей.
Пресса США, кроме того, обеспокоена планами "Исламского государства" по созданию радиологического оружия.
Российские газеты пишут о проблемах, которые приносят "забавы деток новой российской элиты", а также дают советы, как сохранить в безопасности свои банковские карты.
Журналы Британии продолжают разбираться в Brexit и нежелании Лондона отпустить Шотландию в Евросоюз.
Также британские медиа хотят понять, что означают слова Трампа о намерении "разобраться" с Северной Кореей и почему компьютеры так уязвими перед хакерскими атаками.
СМИ Германии отмечают важность встречи Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, поскольку США и Китай являются самыми сильными экономиками мира. Французы пишут о выборых президента.