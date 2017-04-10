Грязная бомба ИГИЛ. Неделя на обложках мировых СМИСЮЖЕТ

Источник: КорреспонденТ.net

Американские журналисты продолжают разбираться в неудачах Дональда Трампа на посту президента США, в частности в провале отмены Obamacare; также они считают, что он намерен сделать Америку великой только для богачей.

Пресса США, кроме того, обеспокоена планами "Исламского государства" по созданию радиологического оружия.

Российские газеты пишут о проблемах, которые приносят "забавы деток новой российской элиты", а также дают советы, как сохранить в безопасности свои банковские карты.

Журналы Британии продолжают разбираться в Brexit и нежелании Лондона отпустить Шотландию в Евросоюз.

Также британские медиа хотят понять, что означают слова Трампа о намерении "разобраться" с Северной Кореей и почему компьютеры так уязвими перед хакерскими атаками.

СМИ Германии отмечают важность встречи Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, поскольку США и Китай являются самыми сильными экономиками мира. Французы пишут о выборых президента.