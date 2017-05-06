Хакеры взломали почту штаба Макрона

В результате хакерской атаки произошла масштабная утечка информации.

На штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона была совершена хакерская атака, в результате которой произошла масштабная утечка данных почтовой переписки, передает Reuters

Отмечается, что сразу девять гигабайт похищенной информации разместил пользователь под ником Emleaks на файлообменнике Pastebin, который разрешает публиковать информацию анонимно.

В данный момент не известно, кто несет ответственность за похищение информации.

В заявлении команды Макрона подтверждается, что вечером 5 мая штаб стал жертвой массированной и скоординированной атаки хакеров, что привело к появлению в соцсетях большого объема разнообразной информации.

По информации из штаба Макрона, утечка может быть организована лицами, заинтересованными в дискредитации позиций кандидата центристов на выборах.

В то же время, опубликованные документы не вызывают большого беспокойства. сообщается, что наравне с подлинными документами на файлообменнике опубликованы фейковые.

Напомним, в феврале команда Макрона заявила о кибератаках на предвыборный штаб, которые связывали с действиями России.