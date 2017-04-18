Харьковскую и Днепропетровскую области накрыло снегом
Источник: Українські новини
18.04.2017
В Харьковской и Днепропетровской областях некоторые города накрыло снегом. Фото и видео последствий непогоды публикуют пользователи соцсетей, сообщают Украинские Новости.
Люди не ожидали такой зимней погоды в разгар весны, поэтому активно выкладывали фотографии заснеженных улиц в своих социальных сетях, а также снимали видео.
В Харьковской области много снега випало в Лозовой и в Харькове, а в Днепропетровской - в Днипре.
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