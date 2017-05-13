Холодная вода для киевлян подорожала на 15%

Источник: Українські новини

С 12 мая столичным жителям придется платить за холодную воду на 14,7% больше.

Об этом сообщает Украинская правда. Киев со ссылкой на соответствующие постановления Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тарифы вступили в силу на следующий день после опубликования постановления, то есть с 12 мая.

Согласно постановлению № 552, тариф для киевлян вырастет на 14,7% и составит 15 гривен 79,2 копейки за кубометр (до 12 мая было 13,77 гривны), за водоотведение горячей воды — 7,52 гривны (было 6,93).

Также холодная вода подорожала для Львова, Ровно, Днипра, Хмельницкого, Каменец-Подольский, Павлограда и Лисичанска.