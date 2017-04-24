Холодная война в цифрах. Мировые оборонные расходы

Источник: КорреспонденТ.net

Мировые военные расходы с 2015 года выросли до 1686 миллиардов долларов впервые с 2011 года. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира.

Общие военные траты за прошлый год составили 2,2 процента мирового ВВП.

При этом расходы на оборону растут в Северной Америке, Европе, Азии и Северной Африке, а страны, экспортирующие нефть, наоборот, такие расходы сокращают.

Несмотря на это, доля военных расходов была самой высокой на Ближнем Востоке, со средним показателем в шесть процентов ВВП в 2016 году. Самые низкие показатели были в Северной и Южной Америке, в среднем 1,3 процента.

Украины в прошлом году сократила военные расходы почти на четыре процента, хотя с 2007 года они выросли на 28 процентов.

Корреспондент.net пишет, как изменились военные расходы в мире и почему.

США, Европа и Азия вооружаются

Соединенные Штаты остаются страной с самыми высокими в мире ежегодными военными расходами. За прошлый год расходы США выросли на 1,7 процента по сравнению с 2015 годом и составили 611 миллиарда долларов.

Как отмечает институт, рост военных расходов может означать конец тенденции сокращения расходов, которая была вызвана экономическим кризисом и выводом американских войск из Афганистана и Ирака.

Однако американские военные расходы остались на 20 процентов ниже, чем их пик в 2010 году.

"Несмотря на сохраняющиеся законодательные ограничения на размер общего бюджета США, увеличение военных расходов было согласовано конгрессом", - говорит директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

При этом, как отметила Флеран, будущее военных расходов остается неопределенным из-за меняющейся политической ситуации в США.

Военные расходы в Западной Европе росли два года подряд с 2015 года и увеличились на 2,6 процента за прошлый год.

Рост расходов SIPRI отмечает в большинстве странах Западной Европы. Наиболее заметное увеличение фиксируют в Италии - на 11 процентов за прошедшие два года.

При этом, наибольший рост военных расходов находятся в Центральной Европе. Совокупные расходы в этом регионе выросли на 2,4 процента в 2016 году.

"Рост расходов во многих странах Центральной Европы отчасти объясняется восприятием России как страны, представляющей возросшую угрозу", - говорит Симон Веземан, старшийнаучный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

Он отметил, что сама Россия тратит на военные расходы 27 процентов от общего объема таких расходов европейских членов НАТО.

В настоящее время только четыре страны-члена НАТО выполняют требование альянса о трате двух процентов ВВП на оборону - США, Греция, Франция и Эстония.

При этом, SIPRI отметил, что если бы все страны-члены НАТО придерживались этого правила, то расходы альянса сократились бы на 159 миллиардов долларов или на 18 процентов.

Это объясняется тем, что Соединенные Штаты выделяют на военные расходы 3,3 процентв ВВП

Китай находится на втором месте в рейтинге стран с самыми высокими военными расходами. Его военные траты увеличились на 5,4 процента - до 215 миллиардов долларов. При этом скорость роста военных расходов существенно снизилась по сравнению с предыдущими годами.

Россия увеличила свои расходы на 5,9 процента до 69,2 миллиардов долларов и оказалась на третьем месте в рейтинге.

Военные расходы Индии выросли на 8,5 процента и составили 55,9 миллиарда долларов, что поставило ее на пятое место в рейтинге стран с самыми высокими военными расходами в 2016 году.

Украина

С 2007 года военные расходы Украины увеличились на 28 процентов, но в 2016 году вновь сократились - на 3,8 процента по сравнению с 2015 годом и составили 3,5 миллиарда долларов.