Хотелось бы понять, куда пойдут 30 миллиардов, выделенные на дороги, - Рабинович

Источник: Українські новини

Украинцы перестают верить власти. Об этом заявил в передаче "Кто кому Рабинович" на канале "112 Украина" народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что в этом году на ремонт дорог выделят 30 миллиардов гривен. Но, по словам политика, украинцы пока не заметили массового ремонта дорожного покрытия по всей стране. На вопрос, куда пойдет эта огромная сумма, Рабинович ответил следующее: "У меня возникает вопрос: почему технологию изготовления швейцарского сыра с большими дырками переносят на наши дороги. Хотелось бы понять, как распределены миллиарды и что с ними будет дальше. Самое важное, что мы перестаем верить власти, и это очень правильно. Мы перестаем верить в нее настолько глубинно, что любое, даже хорошее, начинание мы воспринимаем, мол, в конце концов они все сопрут", – говорит парламентарий.

По его словам, "эту модель нужно менять, и тогда жить мы начнем иначе".

"Я не верю в 30 миллиардов, которые будут вложены в дороги. Я не верю в дырку на 140 миллиардов в Пенсионном фонде. Что значит дырка? Куда вы эти деньги дели? Испарилось? Улетело? Значит, вы сперли это. Или вы, или предыдущие", – продолжает лидер партии "За життя".

Политик напоминает: все нынешние высокопоставленные чиновники были в предыдущей власти.

"Чиновники все время говорят: страну грабили 20 лет. А вы где были? Я не был в правительстве, а вы? Любого ткни. Вот возьмите этого Розенко, вице-премьер-министра. Он дважды был: и у Тимошенко, и у Ющенко. Теперь говорит: грабили страну и при Тимошенко, и при Ющенко. И мы смотрим на них вот такими глазами и верим, что это новые люди", – возмущается Рабинович.

Также народный депутат приводит в пример министра финансов Данилюка, который жалуется на кредит в 13 миллиардов, взятый при Януковиче. При этом политик утверждает, что "сам же Данилюк этим кредитом и занимался тогда при Януковиче".