Их забрала Авдеевка: В Киеве попрощались с украинскими воинами

Источник: РБК-УКРАИНА

В среду, 1 февраля, в Киеве на Майдане Незалежности прошло прощание с бойцами АТО, которые погибли 29 января вблизи Авдеевки от осколочных ранений во время отражения вражеской атаки. Четверо из бойцов ушли из жизни во время первого штурма города 29 января, трое - на следующий день.





Ужасные события под Авдеевкой за несколько дней забрали семь жизней (и это только те, о которых известно в настоящий момент, - ред.). Самому старшему из погибших, Ярославу Павлюку, было 36 лет, а самый юный погибший, Андрей Кизило, в мае оптметил 23-й день рождения. Среди воинов, жизнь которых забрал обстрел Авдеевки также Владимир Бальченко (1992 г.р.), Дмитрий Овчаренко (1989 г.р.), Владимир Крижанский (1982 г.р.), Олег Бурец (1990 г.р.) и Виталий Шамрай (1990 г.р.). 1 / 16 Фото: Прощание с героями (РБК-Украина) Провести в последний путь семерых украинских бойцов пришли родственники, сослуживцы и люди, которые захотели почтить память героев. АТОшников провожали под песню "Пливе кача", стоя на коленях. "Герої не вмирають", - скандировали люди, пришедшие на прощание.



