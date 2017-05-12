Интернет-вирус атаковал и заблокировал тысячи компьютеров в мире

Источник: Українські новини

Вирус-вымогатель, который блокирует доступ к компьютеру и требует выкуп за разблокировку, стремительно начал распространяться по миру.

Распространение вируса WannaCrypt или WCry началось днем 12 мая. Одной из первых атаке подверглась Испания; там жертвами стали крупнейшая телекоммуникационная компания Telefónica, газовая компания Gas Natural, Iberdrola, занимающаяся поставками электричества, банк Santander и филиал консалтинговой компании KPMG.

В Великобритании хакеры атаковали компьютеры системы здравоохранения. А в России заражению подвергся "Мегафон", компьютеры МВД и Следственного комитета.

Вирус зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп. В каждой стране на экраны выводится сообщение на языке этого государства. Размер выкупа везде одинаковый - 300 долларов США в биткоинах. На выплату дается три дня, потом сумма увеличивается вдвое.

О ранней версии вируса WannaCrypt стало известно еще в феврале 2017 года. Он работает только на операционной системе Windows. Как пишет Motherboard, уязвимость, которую использует вирус, похожа на ту, что использовалась Агентством национальной безопасности США. За последнее время хакеры опубликовали несколько готовых инструментов АНБ для использования таких уязвимостей — похоже, другие хакеры ими воспользовались для создания вируса-вымогателя.

Microsoft закрыла уязвимость, которую использует вирус, в марте. На сайте производителя Windows опубликовано сообщение с призывом обновиться. Все, кто оказался заражен, по всей видимости, не обновились.