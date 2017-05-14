iPhone 8: названы сроки выхода флагмана - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

По информации целого ряда источников, в том числе блогера OnLeaks, выход iPhone 8 ожидается в сентябре этого года. Некоторые аналитики полагают, что смартфон появится с большой задержкой, и не стоит ожидает его ранее октября-ноября этого года.

Тем не менее, обе версии свидетельствуют о том, что гаджет должен появиться осенью этого года.

По предварительной информации экспертов, смартфон будет представлять собой самое крупной обновление за всю историю линейки. Выпуск нового продукта будет приурочен к 10-летнему юбилею с момента презентации первого iPhone.

Ожидается, что гаджет получит целый ряд инновационных функций, OLED-панель, экран от края до края, а также 3D-камеру для распознавания лиц и поддержку дополненной реальности.

Также состоится выпуск линейки iPhone 7s и iPhone 7s Plus - смартфоны должны поступить в продажу в сентябре этого года.