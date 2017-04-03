Ирина Луценко стала представителем Порошенко в Раде

Источник: 112.ua

Народный депутат Украины, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко стала представителем президента Украины в Верховной Раде, кандидатуру предложил глава государства Петр Порошенко. Об этом сообщил руководитель отдела департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.

"Ирина Луценко поработает Артуром Герасимовым. Она стала представителем президента в парламенте. Кандидатуру предложил Петр Порошенко", - написал он на своей странице в Facebook.

Во время брифинга, состоявшегося после заседания фракции Ирина Луценко отметила, что своей основной задачей на посту она видит максимальную консолидацию фракций и групп в парламенте.

"Основная задача, которую я вижу перед собой и которую поставил мне президент - это максимально консолидировать все фракции парламента, все группы парламента межфракционных и внефракционных депутатов. Чтобы все реформы, которые мы начали и движущихся сегодня в Украине, не последнюю, а быть в первую очередь с помощью БПП имели свой высокий результат, прошли так называемую точку невозврата, чтобы Украина уверенно двигалась к взятого обязательства", - сказала Луценко.

Ирина Луценко отметила, что она остается заместителем нглавы фракции. "На сегодняшний день я остаюсь заместителем Председателя фракции. На мне 2 серьезных проекта, которые мы разработали и стартуем после второй пленарной недели. Они связаны с эффективностью жилищно-коммунального хозяйства. Мы хотим силами БПП помочь правительству, тепло генерирующим компаниям и Местным органам власти реализовать эту программу эффективности. Мы готовым поездки по всем регионам Украины, привлекаю мажоритарщиков. Это не значит, что возложенная на меня президентом работа будет некачественной", - сказала Луценко.