Иск генпрокурора Вашингтона против Трампа поддержали крупнейшие американские компании

Источник: Українські новини

Крупнейшие компании, такие, как Microsoft и Amazon, пообещали оказать содействие иску генерального прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Microsoft предоставила генпрокуратуре Вашингтона информацию о том, как повлиял указ Трампа об ограничении приема иностранцев из 7 мусульманских стран на США.

Представитель Microsoft Пит Вуттон сообщил о том, что компания только рада поддержать иск прокурора и готова продолжать сотрудничество по этому делу в дальнейшем.

30 января, как только стало известно об иске генпрокурора Боба Фергюсона против президента США Дональда Трампа, глава Amazon Джефф Безос написал своим сотрудникам о том, что этот указ Трампа он не поддерживает. Более того, юристы Amazon уже подготовили обращение к генпрокуратуре Вашингтона о том, что компания готова всячески поддерживать иск против президента США.

"Мы работаем и над другими юридическими мерами", - написал Безос.

Также известно, что компания Expedia, которая занимается туристическим и гостиничным бизнесом, выразила поддержку иску, пишет The Verge. И Microsoft, и Amazon, и Expedia базируются в штате Вашингтон.