Искусственный интеллект наступает

Источник: РБК-УКРАИНА

В Давосе завершился очередной Всемирный экономический форум, который традиционно является площадкой для обсуждения вызовов, которые человечество должно принять в ближайшее время. Второй год особое внимание на нем уделяется технологическому прогрессу. Если в 2016 году в Давосе широко обсуждали Четвертую промышленную революцию ("цифровая революция" - слияние технологий и стирание границ между физическими, цифровыми и биологическими сферами), то в этом году настал черед "искусственного интеллекта". Словосочетание "искусственный интеллект" (ИИ) уже стало привычным для сферы высоких технологий. Речь идет не о человекоподобных роботах, которых люди еще 30 лет назад представляли, говоря об искусственном интеллекте, а о программах, которые работают по схожему с человеческим мозгом принципу и способны к самообучению. Так называемые "глубокие нейронные сети", которые способны к самосовершенствованию. Технологии, позволяющие выйти за рамки нашего воображения, одновременно влекут и пугают. Смогут ли машины заменить человека? Возможно ли бессмертие? Каково будет место человека в мире, где его интеллектуальные и трудовые способности не будут идти ни в какое сравнение с возможностями ИИ? В связи с этим одной из задач Всемирного экономического форума в Давосе стал поиск эффективных решений, которые бы не дали человеку уйти в забытье в постоянно меняющемся технологическом мире.

Человек среди машин

Основатель одной из самых успешных технологических корпораций в мире - Google - Сергей Брин во время WEF 2017 заметил, что в молодости не мог предсказать появление искусственного интеллекта. "Если быть честным, я даже не обращал внимания на эту тему. Как и все компьютерщики, которые получали образование в 90-е, я знал, что искусственный интеллект не работает. Многие пытались создать нейронные сети, но это не работало", - рассказал Брин. Теперь у Google есть собственный большой проект в области искусственного интеллекта - Google Brain. Как утверждает Брин, алгоритмы искусственного интеллекта задействованы по всем направлениям, которыми занимается Google: в поиске информации, в фотографиях, в объявлениях. "Революция искусственного интеллекта настолько всеобъемлюща, она удивила даже меня, хотя я все время был рядом с изменениями", - говорит Брин. Согласно исследованию, проведенному международной технологической компанией Infosys, большинство крупных компаний либо уже развернули технологии искусственного интеллекта, либо планируют этим заняться. Как считает СЕО корпорации Microsoft Сатья Наделла, искусственный интеллект открывает большие перспективы финансовым институциям, торговым компаниям, социальным и бизнес-проектам. Он приводит пример стартапа из Кении, который позволяет банкам формировать кредитный рейтинг заемщика на основании данных о нем, даже если до этого он никогда не брал кредиты. Алгоритмы искусственного интеллекта в сочетании с компьютерным зрением уже внедряет в своих автомобилях Volvo. Такие алгоритмы призваны заранее вычислить "опасное вождение" и предупредить водителя об аварии. Сама Microsoft построила на базе искусственного интеллекта переводчик для Skype, работающий в режиме реального времени. Что касается компаний из нетехнологических сфер, то из-за нестабильной геополитической ситуации они боятся рисковать и вкладываться в разработку искусственного интеллекта. Ведь это поменяет саму суть их деятельности и оставит многих сотрудников без работы. Как показывает исследование Infosys, эти опасения подогреваются чередой политических событий: Brexit, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, участившиеся хакерские атаки, кризис беженцев, глобальный терроризм.

Борьба за рабочие места

В условиях всеобщей неопределенности неудивительно, что наемные сотрудники переживают за свои рабочие места в постоянно меняющейся системе координат. Хотя 80% компаний, участвовавших в исследовании Infosys, занимаются переподготовкой и перераспределением сотрудников, чьи услуги стали не такими востребованными после появления искусственного интеллекта. Но страх все равно не уходит. Генеральный директор компании IBM Вирджиния Рометти считает такой страх естественным. По ее мнению, в некоторых сферах — например, в обработке информации, - искусственные алгоритмы могут гораздо больше, чем человек. "Мы живем в мире, где информация имеет огромную ценность. Но этой информации слишком много, человек физически не способен ее переработать. И вот что получается: даже если ваша компания располагает большим массивом данных, вы ничего с ним не сможете сделать без технологий", - рассказывает Рометти. Впрочем, по ее мнению, большая часть работы в будущем будет происходить с участием и человека, и искусственного интеллекта. Люди будут участвовать в использовании, разработке, тестировании, формировании задач для машин. Это будет что-то вроде взаимодействия, в котором человек займет главную роль. Рометти считает, что в отличие от человека, искусственный интеллект не должен обладать самосознанием и всегда должна быть возможность его отключить. Искусственный интеллект, каким видит его Сергей Брин, поможет человеку избавиться от той части работы, которая не приносит ему удовольствия, и поможет придумать новые занятия. "Мне хочется верить, что отдав "приземленные" задачи на исполнение машинам люди найдут еще больше творческих и значимых способов провести свое время", - считает Брин. Такого же мнения придерживается основатель и СЕО компании Infosys Вишал Сикка. "Машины смогут избавить нас от выполнения рутинных и повторяемых задач и, наоборот, усиливать и актуализировать другие мыслительные процессы человеческого мозга. Это откроет человеку путь к таким вещам, которые искусственный интеллект никогда не сможет увидеть и осознать. Только представьте, что это могут быть за вещи", - добавляет он.

Как выжить в мире "роботов"

Как и другие подобные технологии, искусственный интеллект разрушит привычные для нас системы. Он будет развиваться быстро, и захватывать новые сферы. Сикка считает, что человеку жизненно необходимо развиваться с такой же скоростью, получать новые навыки, чтобы достичь симбиоза с машинами. В таком случае взаимодействие человеческого ума с искусственным интеллектом будет эффективным. С чего же начать эту "гонку с машинами"? В первую очередь, с переосмысления образовательной сферы, трудоустройства, сферы здравоохранения и этики. Например, систему образования нужно перестроить, отойдя от общих программ к персонализированному обучению. Таким образом, чтобы цифровая грамотность была базовым навыком, позволяющим не бояться технологий, а работать с ними и создавать новые. Причем учиться этим навыкам стоит не только за школьной партой, но и в течение всей жизни. Такое образование позволит создавать кадры для профессий будущего и тренировать навыки, связанные с творческим подходом, гибкостью, предприимчивостью. Необходимо думать целостно и фокусироваться на создании рабочих мест, соответствующих этим навыкам, в рамках каждого проекта по внедрению искусственного интеллекта. Что касается сферы здравоохранения, то, как считает Сикка, искусственный интеллект позволит значительно усилить возможности человеческого ума и тела. Также с помощью искусственного интеллекта можно будет собирать и анализировать глобальные данные о различных болезнях и лечить то, что сейчас считается неизлечимым. Один из таких проектов уже сейчас создается при участии Intel, о нем на WEF 2017 рассказала Вирджиния Рометти. Лучшие онкологи из Индии, Китая, Тайланда, Финляндии, Нидерландов тренируют искусственный интеллект, который должен стать советником для онкологов во всем мире. Особенно в таких странах, как Индия, где на 1600 пациентов приходится всего один онколог. "С одной стороны, будет искусственный интеллект, решающий простые потребности. Например, поможет учителям лучше обучать детей. С другой стороны, он сможет спасать жизни", - говорит Рометти. Есть и еще один важный аспект развития искусственного интеллекта, о котором говорили в Давосе, - этический. Часто в процессе развития технологий этика и ценности остаются в стороне. Хотя это очень важно обращать внимание на реальные проблемы реальных людей и работать над сохранением человеческого достоинства и целостности в меняющемся благодаря технологиям мире. Как считает Сикка, некоторые этические нормы сформируются сами органически. А некоторые - например, этический кодекс инженеров, создающих искусственный интеллект - придется сформировать работодателям.