Из МИД Турции уволены 350 дипломатов из-за приверженности к Гюлену

Источник: РБК-УКРАИНА

Из Министерства иностранных дел (МИД) Турции уволены 350 дипломатов из-за приверженности к проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого обвиняют в организации госпереворота в стране. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Turkish Minute. Так, в ответ на парламентский запрос одного из депутатов от Республиканской народной партии, Чавушоглу сообщил, что из ведомства были уволены 408 человек, 350 из которых являются дипломатами. Напомним, ранее сообщалось, что власти Турции уволили более 6 тысяч человек по подозрению в причастности к попытке совершения государственного переворота в июле прошлого года. В



