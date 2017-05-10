Из миллионного гонорара за Евровидение Джамала не получит ничего, - продюсер

Источник: Українські новини

Победительница Евровидения-2016 Джамала из гонорара за выступления на Евровидении-2017 не получит сама ни копейки. Три номера, которые она приготовила для конкурса, будут оплачены командой певицы. Об этом заявляют продюсер и пиар-менеджер Джамалы Игорь Тарнопольский и Денис Козловский, сообщает "Суспільне мовлення".

"Один миллион - это гонорар за производство трех номеров, в одном из которых была запись симфонического оркестра, во втором - постановка с танцорами. В каждом из номеров надо было пошить костюмы для Джамалы, балета, бэк-вокалистов, нарисовать графику к каждому из этих номеров. Я сейчас доплачиваю за производство номеров для Евровидения. Если я доплачиваю, это означает, что Джамала ничего не получит. А доплачиваем, давай так скажем, сколько тысяч долларов", - сказал Тарнопольский.

По его словам, один только номер на Евровидении-2016 в Стокгольме стоил Джамале 90 тыс. долларов, а в Киеве она выступает с тремя номерами за почти 40 тыс. долларов (986 тыс. гривен - гонорар Джамалы, который прописан в договоре на сайте "Прозорро").

Также продюсер пояснил, что в процессе подготовки певица сама взяла на себя ответственность и заявила, что это ее гонорар. Хотя за эти средства нужно рассчитаться со всеми людьми, которые были задействованы в подготовке. Если бы через систему "Прозорро" подавали бюджет каждого номера певицы отдельно, тогда была бы вероятность, что никаких денег не выделили

На вопрос, почему команда певицы не расшифровала, куда идут средства, Козловский сказал: "Это не наша информационная политика. Мы не можем выйти с заголовком "Джамала выступит бесплатно на Евровидении и еще доплатит".

Команда Джамалы говорит, что многие люди обижены на певицу из-за этого.

"На "Прозорро" написано, что Джамала получит 900 с чем-то тысяч гривен. Для людей это означает, что она приходит и кладет эти деньги в чемодан", - добавил Козловский.