Из школьной программы убирают Войну и мир

Источник: КорреспонденТ.net

Минобразования Украины обнародовало вторую редакцию наработок по изменению школьных программ для 5-9 классов. Обсуждение предложений продлится до 4 апреля, сообщают Вести. Финальные версии программ будут представлены в начале мая.

Всего школьники, их родители и педагоги прислали около 1000 замечаний по 13 предметам, часть из них приняли, в два раза больше отклонили. Наиболее горячие дискуссии идут вокруг программ курса "Истории Украины" и зарубежной литературы.

В свою очередь из курса "Мировой литературы" предлагают убрать российских классиков, добавив мировые бестселлеры. Так, в программу для пятиклассников добавили произведение "Чарли и шоколадная фабрика", в 7-м классе будут читать сказку "Бродячий замок Хоула" Дианы Джонс, в 8-м классе – роман современной российской писательницы Марины Аромштам "Когда отдыхают ангелы", а в 9-м – "Убить пересмешника" Харпер Ли и "451 градус по Фаренгейту" Рэя Бредбери.

Убрали из программы романы и повести Льва Толстого и Федора Достоевского, а вот Чехова, Гоголя, Булгакова и Гейне с Гете оставили.