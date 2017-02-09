Источник: 112.ua

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник сообщил, что сегодня в парламентском комитете идут серьезные дискуссии относительно угрозы, которую представляет для Украины блокада железной дороги протестующими в Луганской и Донецкой областях.

"Мы сегодня говорим о том, что Украине принесет эта экономическая блокада неконтролируемых территорий, а именно – перед какими угрозами оказалась страна. Прежде всего, речь идет о вопросе крайне важной для страны транспортировки угля антрацитовой группы. Нам нужен уголь, тепловая генерация Украины зависит от угля, который добывается на Донбассе. И чтобы снять эту зависимость, нужны годы – возможно, пять лет, а вот так сразу, даже за год, систему не переделать", - считает народный депутат Иван Винник.

По мнению парламентария, санкции должны быть направлены на подрыв способности врага, то есть, террористов на оккупированных территориях, а не вести к сложностям в энергетике Украины и к рискам для всего населения страны. "Отключить свет, разрушить теплогенерацию - неправильно. Не могу понять, как именно такие действия повредят Российской Федерации, врагу? Блокада железной дороги – выполнение отдельного заказа, провокация. СБУ стоит поскорее разобраться, кто за этим стоит", - считает секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Иван Винник отметил, что сегодня продолжается блокирование нескольких ветвей железнодорожного сообщения с неконтролируемыми территориями, которое устроила группа народных депутатов из оппозиционных фракций.

Напомним, в конце января ветераны АТО и народные депутаты заблокировали ветку железной дороги в Луганской области. А в начале февраля был перекрыт железнодорожный переезд вблизи города Бахмут Донецкой области. Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, из-за полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО существует возможность веерных отключений по всей территории Украины уже в марте.