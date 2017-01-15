Из-за этнических притеснений двое россиянок попросили Украину о политическом убежище

Источник: Українські новини

Из-за этнических притеснений двое россиян попросили Украину о политическом убежище

Двое россиян просят Украину предоставить им политическое убежище. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українські Новини.



"Сегодня утром в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области во время прохождения пограничного контроля с просьбой о предоставлении статуса беженцев к пограничникам Харьковского отряда обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком", - сказано в нем.



В ходе беседы женщины рассказали, что, в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки, в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи.



Устав от постоянных притеснений по этнической принадлежности, они были вынуждены просить статус беженцев, поскольку опасались за свою жизнь и жизнь ребенка.



После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.



Напомним, Министерство социальной политики поставило на учет 1 657 076 вынужденных переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) и аннексированного Россией Крыма по состоянию на 26 декабря.