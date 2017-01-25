Из-за Януковича суд арестовал серверы с данными о всех мобильных разговорах с января по март 2014 года

Из-за Януковича суд арестовал серверы с данными о всех мобильных разговорах с января по март 2014 года

Из-за Януковича суд арестовал серверы с данными о всех мобильных разговорах с января по март 2014 года

Источник: Українські новини

Печерский районный суд Киева арестовал серверы с информацией о телефонных соединениях всех абонентских номеров всех мобильных операторов Украины с января по март 2014 года. Об этом говорится в определениях суда от 17 января, передают Українські Новини.

Указано, что следователями управления специальных расследований департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в уголовном производстве от 17 ноября 2016 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.

В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства создания бывшим Президентом Виктором Януковичем преступной организации, совершение им, а также членами возглавляемой им преступной организации уголовных преступлений с целью узурпации власти в 2010 году.

Также расследуется превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в период с ноября 2013 по февраль 2014 года, что привело к массовым жертвам среди протестующих, а также исследуется деятельность высших должностных лиц, входивших в преступную организацию, которая привела к событиям февраля-марта 2014 года в Автономной Республике Крым и на востоке Украины и влияла на их развитие.

"Указанное уголовное производство является резонансным и особенно сложным, результаты расследования которого имеют исключительное значение для общества", - сказано в документе суда.

В ходе расследования возникла необходимость в получении у операторов телекоммуникаций информации о соединениях абонентов, срок хранения которой ограничен и в большинстве случаев не сохраняется операторами более 3 лет.

Прокурор отмечает, что в настоящее время орган досудебного расследования по объективным причинам не может определиться с конкретным кругом лиц, информация о телефонных соединениях которых будет иметь значение для расследования.

Кроме того, в ходе досудебного расследования исследуются неправомерные действия в отношении участников протестных акций по всей территории Украины.

"Стоит отметить, что в указанных акциях участвовало более 1 000 000 человек, зато со стороны правоохранительных органов на прекращение акций протеста было задействовано только представителей подразделений общественной безопасности более 20 000 человек", - сказано в решении суда.

Учитывая изложенное, у Генпрокуратуры возникла обоснованная необходимость в сохранении в первоначальном виде информации за период с 18 января 2014 по 16 марта 2014, которая находится во владении операторов телекоммуникаций на разного рода носителях информации (жесткие диски, сервера и т.д.).

Суд удовлетворил ходатайство, наложил арест и запретил любым служебным и должностным лицам компаний "Лайфселл", "МТС", "Тримоб" и "Укртелеком" распоряжаться всеми носителями информации (жесткие диски, серверы и т.д.) в части уничтожения, повреждения, изменения, преобразования информации за период с 18 января 2014 по 16 марта 2014 года.

Арестованы серверы с информацией о входящих и исходящих соединениях всех абонентских номеров на территории Украины с указанием даты и времени таких соединений, продолжительности, абонентских номеров, с которыми они состоялись, а также серийного номера мобильного устройства.

Также должна храниться информация об отправленных и полученных текстовых и других сообщения (SMS-сообщения, MMS-сообщения) с этих номеров с указанием даты и времени отправления, получения, абонентских номеров, с которых они поступили или на которые направлялись; о местах нахождения абонентских номеров с указанием адресов базовых станций.