Избиение школьниц в Чернигове: подросток пришла на ТВ извиниться перед своими жертвами

Источник: Українські новини

Девушек, которые в Чернигове избили своих сверстниц, пригласили на телевидение публично извиниться перед своими жертвами. Состоялась встреча подростков в эфире программы "Говорить Україна" на телеканале "Украина", сообщают Українські Новини.

Среди трех девушек, которые избивали школьниц, а потом выкладывали эти видео в интернет, на телевидение решилась прийти лишь одна - Маша. Другие нашли "причины", чтобы остаться дома.

Когда Маша зашла в зал, одной из девушек-жертв стало плохо и она начала рыдать. После расспросов ведущего и просьбе извиниться перед девочками, психика Маши не выдержала и подросток также начала плакать на плече у мамы.

Ее удалось успокоить, и девушка-таки извинились перед теми, кого избивала. Однако все три школьницы сказали "нет" своей обидчице и заявили, что не смогут ее простить.