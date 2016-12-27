Избрание Трампа президентом США не повлияет на отношения НАТО с союзниками, - Маккейн

Источник: РБК-УКРАИНА

Альянс всегда будет "сильным и значимым" ответом на российскую агрессию Избрание Дональда Трампа президентом США не повлияет на отношения НАТО с союзниками, в частности со странами Балтии. Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн во время своего визита в Таллин, передает Reuters. Власти Эстонии, Литвы и Латвии были обеспокоены избранием Трампа президентом США еще во время предвыборной кампании. Военное вмешательство России в Украине и Грузии вызывает опасения в странах Прибалтики. "Я думаю, что присутствие американских войск здесь, в Эстонии является сигналом того, что мы верим в то, и Рональд Рейган верил, что это мир возможен посредством силы", - отметил Маккейн. "И лучший способ предотвратить российскую агрессию - иметь надежный, сильный военный альянс НАТО", - подчеркнул сенатор. Он добавил, что независимо от того, кто был бы президентом США, альянс всегда будет "сильным и значимым" ответом на российскую агрессию. Напомним, ранее сообщалось, что Трампу предложили план нормализации отношений с Россией.



