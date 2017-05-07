Израиль может лишить арабский язык статуса официального

Источник: КорреспонденТ.net

Соответствующий законопроект был утвержден правительственной комиссией и будет рассмотрен парламентом. В 2014 году аналогичная инициатива потерпела неудачу.

Власти Израиля намерены лишить арабский язык статуса второго официального языка. Комиссия министров утвердила законопроект, который предполагает, что арабский язык в будущем будет иметь лишь "особый статус".

Как сообщает газета Times of Israel, законопроекту еще предстоит пройти два чтения в парламенте. В 2014 году аналогичная инициатива потерпела фиаско.

Критики указывают, что подобная норма будет дискриминировать арабское и другие меньшинства, проживающие в Израиле. Более 20 процентов из 8,7 миллиона израильтян - арабы.