Израиль объявил о строительстве 2500 домов на Западном берегу Иордана

Источник: РБК-УКРАИНА

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Авигдор Либерман одобрили строительство 2500 тысяч новых домов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает агентство Reuters. "Большинство из них будет построено в границах уже существующих кварталов. Согласно заявлению, 100 домов будут построены в Бейт-Эле, остальные — по соседству, в Мигроне", - говорится в сообщении. Напомним, Израиль также намерен возобновить стройку в Восточном Иерусалиме, населенном палестинцами. Также, в декабре прошлого года, Совбез ООН принял резолюцию, согласно которой Израиль обязали прекратить строительство поселений в Палестине.



