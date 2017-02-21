Израильского военного засудили к тюремному сроку за добивание раненого палестинца

Источник: Українські новини

Суд признал израильского военного Эльора Азарию виновным в непредумышленном убийстве 21-летнего Абдула Фатаха Шарифа в марте прошлого года. Тогда сержант израильской армии застрелил раненого палестинца, который перед этим напал с ножом на солдат.

Как сообщает ВВС, Азарию приговорили к 18 месяцам лишения свободы, а также разжалован из сержантов в рядовые.

В марте прошлого года Абдель Фатах Шариф напал на израильских военнослужащих и нанес легкое ножевое ранение одному них, палестинец был ранен ответным огнем и обезоружен. Инцидент произошел у Пещеры патриархов в городе Хеврон.

Уже после того как на место происшествия прибыли медики, Эльор Азария выстрелил в лежавшего на земле Шарифа. Видеозапись убийства попала в сеть.

Защита Азарии настаивала на том, что их подзащитный действовал из соображений самообороны, так как опасался, что палестинец все еще мог быть вооружен или на нем мог быть пояс смертника.

Азария ранее говорил, что палестинец, ранивший ножом его сослуживца, "заслужил смерть". Командование израильской армии осудило действия военнослужащего, однако многие в Израиле считают, что Эльор Азария поступил правильно. Этот случай дал повод широкой дискуссии о праве израильских солдат на использование летального оружия при отражении нападения.

Максимально возможный срок наказания по инкриминируемой Азарии статье "непреднамеренное убийство" составляет 20 лет лишения свободы. Сторона обвинения просила дать подсудимому от трех до пяти лет.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее высказывался в поддержку помилования Азарии.

В Палестинской автономии сочли приговор слишком мягким. В заявлении палестинских властей говорится, что решение израильского суда дает "зеленый свет оккупационной армии для совершения других преступлений".