Johnson & Johnson и рак. За что штрафуют компанию
Источник: КорреспонденТ.net
05.05.2017
Компанию Johnson & Johnson суд присяжных штата Миссури обязал выплатить 110 миллионов долларов женщине, страдающей онкологией.
Женщина обвинила компанию в том, что у нее развился рак яичников после того, как она несколько десятилетий пользовалась продукцией Johnson & Johnson для женской гигиены на основе талька.
Johnson & Johnson отрицает связь между развитием рака и своей продукцией.
Корреспондент.net разбирался, действительно ли тальк может вызвать рак.
В чем обвиняют Johnson & Johnson
Всего к компании подано около 2,4 тысяч подобных исков с обвинениями, что Johnson & Johnson игнорирует исследования угрозы талька и не предупреждает на упаковках о рисках развития рака.
В прошлом году по аналогичным искам компанию уже принуждали выплатить десятки миллионов долларов.
Так, семья Жаклин Фокс, умершей от рака яичников, получила 72 миллиона долларов, Глория Ристесунд, заболевшая раком яичников, получила 55 миллионов долларов, Дебора Гинецини, заболевшая раком яичников, получила 70 миллионов долларов.
Удовлетворенный 5 мая иск подала жительница Вирджинии Лоис Слемп. В 2012 году ей был поставлен диагноз рак яичников, а недавно метастазы пошли в печень. Сейчас женщина продолжает курс химиотерапии.
В течение 40 лет она использовала талькосодержащие товары компании, среди которых - J&J's Baby Powder (детская присыпка) и Shower to Shower Powder (присыпка для раздраженной кожи).
Суд присяжных присудил женщине 5,4 миллиона долларов в качестве компенсации и 105 миллионов в виде штрафных санкций для компаний.
Причем присяжные сочли Johnson & Johnson на 99 процентов виновной, а производителю талька Imerys Talc, который используется компанией, придется выплатить лишь 50 тысяч долларов.
В J&J заявили, что сочувствуют больной женщине, но планируют подавать апелляцию.
Научные исследования связи талька с раком
Johnson & Johnson утверждает, что приговор идет вразрез с научным доказательством использования талька как косметического компонента.
"Рак яичников является сложным заболеванием, причину которого до сих пор не выявили. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Национальный институт онкологии и Cosmetic Ingredient Review пришли к выводу, что доказательства связи талька с раком яичников недостаточны", - говорит J&J.
Сайт американского телеканала приводит результаты двух научных исследований.
В одном из них приняли участие 200 тысяч женщин, среди которых у 721 нашли рак яичников. В другом исследовании обследывались 12 тысяч женщин.
Ученые в обоих случаях пришли к выводу, что прямой связи между использованием талька и онкологией нет.
Однако в 2014 году учуные из Brigham and Women's Hospital опубликовали результаты своего исследования на эту тему. В нем говорилось, что частое использование присыпки с тальком для гигиены половых органов на 24 процентов повышает риск развития онкологии яичников.
В Brigham and Women's Hospital утверждают, что частицы талька могут проникать внутрь половых органов и находиться там по нескольку лет. Это вызывает хроническое воспаление, что в свою очередь, провоцирует развитие онкологических заболеваний.
Однако онкологи не считают тальк однозначно вредным веществом.
Американское общество онкологов сообщает на своем сайте, что существует связь между раком и тальком, содержащим асбест. Однако он не применяется в современном производстве косметики.
Европейская ассоциация производителей талька, как говорится в Минералогической энциклопедии, в результате испытаний подтвердила безопасность использования талька для здоровья.
Тальк - это минерал, используемый для предотвращения трения между поверхностями. Он часто становится основой для детских присыпок, а также источником магния и кальция в БАДах и лекарственных средствах.
Johnson & Johnson - американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более, чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование (по последнему занимает ведущее место в мире). Входит в состав индекса Dow Jones Global Titans 50.