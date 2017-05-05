Johnson & Johnson и рак. За что штрафуют компанию

Источник: КорреспонденТ.net

Компанию Johnson & Johnson суд присяжных штата Миссури обязал выплатить 110 миллионов долларов женщине, страдающей онкологией.

Женщина обвинила компанию в том, что у нее развился рак яичников после того, как она несколько десятилетий пользовалась продукцией Johnson & Johnson для женской гигиены на основе талька.

Johnson & Johnson отрицает связь между развитием рака и своей продукцией.

Корреспондент.net разбирался, действительно ли тальк может вызвать рак.

В чем обвиняют Johnson & Johnson

Всего к компании подано около 2,4 тысяч подобных исков с обвинениями, что Johnson & Johnson игнорирует исследования угрозы талька и не предупреждает на упаковках о рисках развития рака.

В прошлом году по аналогичным искам компанию уже принуждали выплатить десятки миллионов долларов.

Так, семья Жаклин Фокс, умершей от рака яичников, получила 72 миллиона долларов, Глория Ристесунд, заболевшая раком яичников, получила 55 миллионов долларов, Дебора Гинецини, заболевшая раком яичников, получила 70 миллионов долларов.

Удовлетворенный 5 мая иск подала жительница Вирджинии Лоис Слемп. В 2012 году ей был поставлен диагноз рак яичников, а недавно метастазы пошли в печень. Сейчас женщина продолжает курс химиотерапии.

В течение 40 лет она использовала талькосодержащие товары компании, среди которых - J&J's Baby Powder (детская присыпка) и Shower to Shower Powder (присыпка для раздраженной кожи).